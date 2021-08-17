Под процессуальным руководством прокуроров Печерской окружной прокуратуры Киева разоблачена схема растраты средств должностными лицами коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ» с участием субъектов хозяйствования при проведении работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2019 между коммунальным предприятием «Житлоинвестбуд-УКБ» и рядом юридических лиц по результатам процедуры публичных закупок заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений, расположенных на территории Киева, на общую сумму около 120 млн гривен.

Вместе с тем установлено, что вышеуказанные работы выполнены подрядчиками в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, направляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.

В рамках уголовного производства прокурорами совместно со следователями полиции проводятся обыски в помещении коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ» и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия.