также в разделеРелигия
В УПЦ открыли два новых монастыря 7
Митрополит Онуфрий рассказал, какой человек может стать святым 5
Известные украинцы - верные УПЦ написали открытое письмо Патриарху Варфоломею 6
Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c годовщиной интронизации 16
В УПЦ сегодня отмечают 7-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия 16
Митрополит Антоний считает что те, кто пытается уничтожить УПЦ – работают против Украины 10
Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться 10
В УПЦ 3 новых митрополита и 4 архиепископа 18
Митрополит Антоний объяснил, зачем Бог создал человека 11
В УПЦ завтра отметят 7-летие интронизации Митрополита Онуфрия 24
На Ровенщине и Тернопольщине верующие УПЦ поддержали флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину 50
В УПЦ рассказали, можно ли есть яблоки до Яблочного спаса 15
Митрополит Антоний рассказал, для чего православные постятся 10
В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы 122
В Черкассах освятили уникальную икону преподобномученика Макария 12
На Виннитчине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в Иосафатову долину 92
В УПЦ рассказали об опасностях законодательных инициатив, направленных на защиту гендерной идеологии и ЛГБТ-сообщества в Украине 29
Кировоградская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину 64

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиереи Украинской Православной Церкви благословили открытие монастырей, прославление святых, решали кадровые и другие вопросы жизни Церкви.

Председателем Отдела внешних церковных связей и постоянным членом Священного Синода назначен митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Управляющим Луганской епархией назначен митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. Ровеньковской епархией будет руководить архиепископ Овидиопольский Аркадий.

Священный Синод УПЦ утвердил новый состав Комиссии по делам монастырей, а также включил новых членов в состав Комиссии по канонизации святых.

Кроме того, Священный Синод УПЦ благословил образование двух мужских монастырей: в честь Рудосельской иконы Пресвятой Богородицы в Белоцерковской епархии и в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Мукачевской епархии. Также утверждены наместники для Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одесской епархии и Спасо-Преображенского мужского монастыря Бориспольской епархии.

Священный Синод УПЦ благословил местное прославление в лике святых подвижников благочестия: в пределах Бориспольской епархии - священномученика Михаила, пресвитера Зазимского, в пределах Ровенской епархии - святителя Иерофея, епископа Острожского, в пределах Балтской епархии - преподобного Антония Балтского и в пределах Кировоградской епархии - священномучеников Николая и Платона пресвитеров.

Также Священный Синод избрал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Агафона (Опанасенко) епископом Коктебельским, викарием Феодосийской епархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги