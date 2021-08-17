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Люди остаются верными Украинской Православной Церкви даже в условиях прямых преследований и гонений.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом в день седьмой годовщины со дня интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит рассказал, что последние годы были для Украинской Православной Церкви годами испытаний, мужества, стойкости и верности Богу.

«Образцом всех этих качеств как раз и стал наш Предстоятель. Благодаря его мудрости, взвешенности и прежде всего глубокой вере наша Церковь смогла не только достойно пройти через все препятствия, которые возникали на ее пути, но и продолжить свое развитие», – отметил он.

Владыка рассказал, что «даже в условиях безумного давления со стороны предыдущей власти, а также масштабной информационной кампании против УПЦ, в ряды ПЦУ добровольно перешло менее 1 процента приходов нашей Церкви». 

Он отметил, что в тоже время за семь лет Украинская Православная Церковь, даже несмотря на внешнее давление и рейдерский захват ее храмов, выросла как качественно, так и количественно.

«В частности, появилось 466 новых приходов (в 2014 их было 11908, а в данный момент - уже 12374) и 30 новых монастырей (в 2014 - 228, сегодня - 258). Кроме того, увеличилось количество священнослужителей - 11 970 до 12 456. Стабильно высоким остается и уровень заинтересованности в обучении в духовных заведениях Украинской Православной Церкви. Например, в этом году только в Киевскую духовную академию и семинарию было зачислено 224 абитуриентов», - сказал управделами УПЦ.

По словам митрополита Антония, «эти годы четко продемонстрировали, что наш Предстоятель пользуется безоговорочным авторитетом среди верующих», а «многие отмечают, что его позиция относительно необходимости сохранения верности святому Православию нашла по-настоящему мощный отклик в человеческих сердцах».

«Люди остаются верными Украинской Православной Церкви даже в условиях прямых преследований и гонений. Они строят новые храмы вместо захваченных сторонниками ПЦУ, и продолжают защищать свои фундаментальные права всеми способами, которые гарантированы им законом», – подытожил управделами УПЦ.
ForUm

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