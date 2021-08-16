В первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата патриарха Варфоломея. Телеканал «Перший Незалежний» транслировал акции протеста в прямом эфире, сообщает 112 Украина.

Верующие украинцы от Ужгорода до Харькова и от Сум до Одессы в праздничный воскресный день после литургии пришли к храмам в своих епархиях с плакатами, которыми выразили решительный протест против приезда патриарха Варфоломея в Украину.

По словам участников акции, верующие требуют от патриарха Варфоломея обратить внимание на проблемы православия в Украине, которые образовались в стране после получения Томоса ПЦУ.

В частности, прихожане УПЦ заявляют о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

Прихожане Украинской православной церкви опасаются, что визит патриарха Варфоломея может спровоцировать в стране новую волну захвата храмов УПЦ.

Верующие держали в руках плакаты с надписями: «Варфоломей! Руки прочь от святых лавр», «Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!», «Стоп рейдерство Варфоломея!», «Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!».

Глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов), принимая участие в акции, отметил, что верующие УПЦ «на себе ощутили, каковы плоды «любви» Варфоломея».

Прихожане Софрониево-Молченской Печерской пустыни в ходе акции в свою очередь отметили, что патриарх Варфоломей был причиной раскола Украинской церкви.

Верующие Одесской епархии отмечают, что своими действиями патриарх Варфоломей разделяет землю, которую святой князь Владимир объединил крещением более тысячи лет назад.

Также отметим, что в сети набирает обороты флешмоб »Варфоломей, мы тебя не звали», инициированный в Запорожской епархии и направленный против приезда главы Фанара в Украину. Акция проходит в социальных сетях с хештегом #СтопВарфоломей.

Напомним, что действующий архиепископ Константинополя патриарх Варфоломей планирует прибыть в Киев на 30-летие независимости по приглашению президента Владимира Зеленского. Представители Украинской православной церкви считают, что этот визит может привести к «новому витку» религиозного противостояния в государстве, и призывают власти не вмешиваться в жизнь Церкви.