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За второй квартал 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Как передает Укринформ, об этом сообщила Государственная служба статистики.

«Реальный ВВП во II квартале 2021 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2020 года - увеличился на 5,4%», - говорится в сообщении.

ВВП Украины за I квартал 2021 года уменьшился на 2,0% по сравнению с I кварталом 2020 года.

По прогнозам Национального банка, в 2021 году ВВП Украины должен вырасти на 3,8%, основным драйвером чего будет повышение внутреннего и внешнего спроса.

 
ForUm

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