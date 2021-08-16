Проблемы с засухой и изменением климата остро стоят не только на юге, но и в центральной Украине, поэтому страна нуждается в орошении на более чем 2 миллионах гектаров сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает УНИАН.

«Проблемы, связанные с засухой и изменением температур, уже остро стоят не только на юге, но и в центральном регионе. Почти половина Черкасской области в прошлом году пережила экстремальную засуху. Люди впервые за годы собирали урожай в две тонны с гектара кукурузы, в то время как еще 5 лет назад они собирали 10-12 тонн урожая кукурузы с гектара», – говорится в сообщении.

По мнению министра, правительство должно провести ирригационную реформу, иначе Украина будет терять огромные массивы черноземов.

«Деградация земель, ветровая, водная эрозия, опустынивание земель - это то, что будет приводить к потере экономической активности», - отметил Лещенко.

Также он анонсировал создание национального оператора для проведения реформы водохозяйственной отрасли. Этот орган будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и формировать кооперативы водопользователей - малых и средних фермеров - которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оросительного оборудования.

По его словам, этот оператор будет публичной акционерной компанией с международными стандартами корпоративного управления. Он сможет привлекать проектное финансирование, в том числе, и через институты США.