Верующие Ровенской и Тернопольской епархий Украинской Православной Церкви выступили против визита патриарха Варфоломея в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ, церковная община храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в Радивилове на Ровенщине присоединилась в флешмобу #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

Фото флешмоба опубликовал настоятель храма протоиерей Ярослав Возняк на своей странице в Фейсбук.

Прихожане УПЦ собрались возле своего храма и сфотографировались с плакатами, на которых выражена позиция верующих относительно приезда главы Фанара в Киев.

Верующие призвали патриарха Варфоломея не нарушать мир и не вмешиваться в Украинскую Православную Церковь.

«У нас есть свой Предстоятель Церкви, другой не нужен», – обратились верующие.

Православные Тернопольщины поддержали флешмоб плакатами «Варфоломей, не нарушай наш мир», «У нас есть свой Предстоятель Церкви – другой нам не нужен».

Фото опубликовал глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук.

«Люди Церкви. Тернопольская епархия. Они знают, каковы плоды «любви» патриарха Варфоломея», – подписал публикацию владыка.

Как сообщалось ранее, к флешмобу против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину присоединились верующие Запорожской, Кировоградской, Одесской епархий Украинской Православной Церкви.