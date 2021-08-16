Верующие Ровенской и Тернопольской епархий Украинской Православной Церкви выступили против визита патриарха Варфоломея в Украину.
Как сообщает Центр информации УПЦ, церковная община храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в Радивилове на Ровенщине присоединилась в флешмобу #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.
Фото флешмоба опубликовал настоятель храма протоиерей Ярослав Возняк на своей странице в Фейсбук.
Прихожане УПЦ собрались возле своего храма и сфотографировались с плакатами, на которых выражена позиция верующих относительно приезда главы Фанара в Киев.
Верующие призвали патриарха Варфоломея не нарушать мир и не вмешиваться в Украинскую Православную Церковь.
«У нас есть свой Предстоятель Церкви, другой не нужен», – обратились верующие.
Православные Тернопольщины поддержали флешмоб плакатами «Варфоломей, не нарушай наш мир», «У нас есть свой Предстоятель Церкви – другой нам не нужен».
Фото опубликовал глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Иона (Черепанов) на своей странице в Фейсбук.
«Люди Церкви. Тернопольская епархия. Они знают, каковы плоды «любви» патриарха Варфоломея», – подписал публикацию владыка.
Как сообщалось ранее, к флешмобу против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину присоединились верующие Запорожской, Кировоградской, Одесской епархий Украинской Православной Церкви.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время