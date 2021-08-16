Пост помогает человеку стать совершеннее и обрести свободу от грехов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Греческий философ Сократ заметил: человек должен есть для того, чтобы жить, но он не должен жить, чтобы есть. Опыт Православной Церкви подтверждает сказанные выше слова на 100 процентов. Человек - существо двусоставное: он имеет как материальное начало - тело, так и нематериальное - душу. И подлинного счастья человек может достичь только в том случае, если оба эти начала будут сосуществовать гармонично. А пост, как бы противоречиво это ни казалось - это как раз и есть то средство, благодаря которому связь души с телом укрепляется», - объяснил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал, что пост помогает восстановить изначальную иерархию между душевным и телесным в человеке.

«Православные богословы отмечают: изначально человек был создан иерархически - душа находилась в подчинении у Бога, а тело, в свою очередь, подчинялось душе. Однако в связи с грехопадением человека данная иерархия перевернулась с ног на голову: душа отказалась следовать голосу Божию и сама попала в зависимость от тела, а тело при этом стало руководиться страстями. И по мысли святых отцов, именно пост, как некое духовно-телесное ограничение, призван восстановить правильную иерархию в человеке. Пост помогает человеку победить страсти. Благодаря посту тело становится более податливым, способным к совершенствованию. Оно, как музыкальный инструмент, начинает чувствовать то, что хочет от него музыкант – душа», - отметил владыка.

По мнению митрополита Антония, по мере борьбы с грехами, пост дает человеку ощущение свободы и независимости от внешнего.

«Святые отцы говорили: тот, кто не может победить свой желудок, никогда не справится с другими страстями. Если мы не можем ограничить себя в пище, мы не сможем ограничить себя ни в чем. А неспособность к самоограничению - это серьезное препятствие на пути к высшей цели человеческой жизни - Царству Божию, которое, по слову Спасителя «силой берется» (Мф. 11:12). Помня об этом, мы должны стараться в Успенском посту стать хоть немножко лучше, лучше, в первую очередь, духовно. И если мы будем двигаться в этом направлении, вся наша жизнь - не только духовная, но и телесная, обязательно преобразится», - заключил управделами УПЦ.