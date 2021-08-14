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Многие считают Успенский пост трагичным, потому что он строгий, как и Великий пост, и напоминает нам о смерти, но это не так.

Фото: Успение Пресвято Богородицы (икона)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич)

«Одна из распространенных ошибок, связанных именно с этим постом, заключается в том, что многие считают данный пост трагичным, потому что он такой же строгий, как и Великий пост, и напоминает о смерти. Но это не так. Успенский пост говорит о величии и бессмертии человека, принявшего Господа в свое сердце», - сказал он.

Управделами УПЦ напомнил, что Успенский пост назван в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который завершает пост и является его кульминацией.

«Этот пост наполнен радостью и надеждой встречи создания со своим Творцом. Встречи не только как физической смерти, перехода из одной реальности в другую, а главной встречи – встречи души с Господом здесь, на земле», – поясняет владыка.

Расположение поста в конце лета также символично, отмечает митрополит Антоний.

«Август – пора подведения итогов, сбора плодов, подготовки к зиме. Это относится и к духовной жизни. Пост – это еще одна возможность проанализировать свою жизнь, дать оценку своим поступкам, действиям, мыслям; обнаружить свои слабые стороны, которые мешают дальнейшему движению и развитию и попытаться их преобразить. Именно об этом говорит нам праздник Преображения Господня, выпадающий на Успенский пост, напоминая о важности смирения перед волей Божией и готовности преодолевать все трудности, проходить все уготованное нам без ропота, с благодарностью», - говорит владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул: «К сожалению, данный праздник у некоторых ассоциируется лишь с освящением плодов и к духовности не имеет никакого отношения. Жаль, что люди игнорируют возможность стать ближе к Богу, придвинуться к Свету, выйти из тьмы неверия и своих страстей. Неправильным прохождением праздничных дней люди только усугубляют свои грехи и умножают пагубные привычки».

«Также распространено ошибочное мнение, что пост – навязанное извне ограничение. Пост – это добровольный и осознанный шаг. Это желание души быть ближе к Богу, желание уподобиться Ему», - сказал архиерей.

«И ограничение в пище – попытка научиться не тратить время и не рассеивать внимание на земные удовольствия, которые являются второстепенными в жизни, а сосредоточиться на главном и насущном – на личных отношениях с Богом. 

Именно в этом смысл любого поста, да и самого христианства. Христианство – это возможность стать новым человеком во Христе, это начало новой жизни в Нем. И пост – одна из форм достижения этой цели», – подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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