Сан-Франциско стало первым мегаполисом в США, где будут требовать доказательство полной вакцинации от Covid-19 для посещения заведений, баров, театров и спортзалов.
Об этом сообщает CNN.
Жители города в возрасте от 12 лет и старше теперь должны будут предъявить доказательства того, что они были полностью вакцинированы от Covid-19. Им можно будет также посещать большие помещения для проведения мероприятий при участии не менее 1000 человек.
Новое правило вступает в силу 20 августа. Указ об охране здоровья Сан-Франциско также усиливает государственный заказ, предусматривающий обязательные вакцины для медицинских работников, распространяя директиву на фармацевтов, стоматологические кабинеты, медработников на дому и в центрах ухода.
Отмечается, что в настоящее время около 78% жителей Сан-Франциско вакцинированы.
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