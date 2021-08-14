Сан-Франциско стало первым мегаполисом в США, где будут требовать доказательство полной вакцинации от Covid-19 для посещения заведений, баров, театров и спортзалов.

Об этом сообщает CNN.

Жители города в возрасте от 12 лет и старше теперь должны будут предъявить доказательства того, что они были полностью вакцинированы от Covid-19. Им можно будет также посещать большие помещения для проведения мероприятий при участии не менее 1000 человек.

Новое правило вступает в силу 20 августа. Указ об охране здоровья Сан-Франциско также усиливает государственный заказ, предусматривающий обязательные вакцины для медицинских работников, распространяя директиву на фармацевтов, стоматологические кабинеты, медработников на дому и в центрах ухода.

Отмечается, что в настоящее время около 78% жителей Сан-Франциско вакцинированы.