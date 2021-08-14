также в разделеОбщество
Украинские военные закончили курсы горной подготовки в Грузии 7
В Украине вакцинировали еще 162 тысячи человек 8
Радуцкий: Минздрав готовится к новой волне COVID-19 8
В Украине уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса 12
13 августа. Картина дня 13
Комиссия отобрала трех кандидатов на пост главы Бюро экономической безопасности 22
Полиция начала расследование по факту нападения на Беленюка 24
Зеленский прокомментировал нападение на Беленюка 88
«Слуга народа» требует наказать напавших на Беленюка 36
Посол: Украинские спасатели в Турции укрепляют имидж Украины 13
На Киевщине мужчина вспахал поле с курганом, теперь ему грозит 2 года тюрьмы 22
Польша продаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины с истекающим сроком годности 76
Пенсионеру вынесли приговор из-за «карантинных» 8 тысяч 22
В Украине зафиксировали вспышки норовирусной инфекции 16
СБУ задержала двоих бывших боевиков «Л/ДНР» 15
Полицейским Бабенко и Харченко грозит 8 лет за незаконное задержание полковника Золотоноши 42
На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате 15
В Минобороны провели беседу с Магучих 22

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram сообщила, что суд в Ростове-на-Дону продолжил незаконно заключенному крымскому татарину Зекирье Муратову содержание под стражей на три месяца.

Омбудсмен отметила, что осуждает такое решение суда. По словам Денисовой, Муратов будет находиться в СИЗО до 17 ноября 2021 года.

«Инвалидность 3 группы, тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертония и стенокардия Зекирьи не стали весомым аргументом для замены содержания под стражей на домашний арест. Также суд не принял во внимание заявление адвокатов о проведении медицинского осмотра Зекирье Муратову для подтверждения имеющихся болезней, которые делают невозможным его содержание в СИЗО», - написала Денисова.

Такие действия суда является прямым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН

Денисова призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Муратова, обеспечить проведение квалифицированного медобследования и предоставления соответствующего комплекса лечения.

Также омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав и принять необходимые меры, чтобы немедленно прекратить пытки в отношении Муратова.

26 июля Зекирью Муратова госпитализировали с пневмонией и высокой температурой. Он находится в ведомственном лечебном учреждении закрытого типа в Ростове-на-Дону, где ему не оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Адвокат украинского политзаключенного Зекирьи Муратова, который содержится в колонии в России, Эмине Авамилева рассказала о состоянии своего подопечного. Она утверждает, что в Муратова «как минимум состояние средней тяжести».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги