Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram сообщила, что суд в Ростове-на-Дону продолжил незаконно заключенному крымскому татарину Зекирье Муратову содержание под стражей на три месяца.

Омбудсмен отметила, что осуждает такое решение суда. По словам Денисовой, Муратов будет находиться в СИЗО до 17 ноября 2021 года.

«Инвалидность 3 группы, тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертония и стенокардия Зекирьи не стали весомым аргументом для замены содержания под стражей на домашний арест. Также суд не принял во внимание заявление адвокатов о проведении медицинского осмотра Зекирье Муратову для подтверждения имеющихся болезней, которые делают невозможным его содержание в СИЗО», - написала Денисова.

Такие действия суда является прямым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН

Денисова призвала уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Муратова, обеспечить проведение квалифицированного медобследования и предоставления соответствующего комплекса лечения.

Также омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав и принять необходимые меры, чтобы немедленно прекратить пытки в отношении Муратова.

26 июля Зекирью Муратова госпитализировали с пневмонией и высокой температурой. Он находится в ведомственном лечебном учреждении закрытого типа в Ростове-на-Дону, где ему не оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Адвокат украинского политзаключенного Зекирьи Муратова, который содержится в колонии в России, Эмине Авамилева рассказала о состоянии своего подопечного. Она утверждает, что в Муратова «как минимум состояние средней тяжести».