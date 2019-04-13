Фонд социального страхования Украины накопил долг в 1,6 млрд грн выплаты больничных и уже в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
При этом Денисова добавила, что ей также стало известно что, есть угроза того, что в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться. По ее словам, задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год.
«С целью проведения детального анализа, безотлагательного принятия мер по разрешению этого проблемного вопроса и предоставления соответствующих рекомендаций правительству, попросила у исполняющего обязанности директора Фонда документальное подтверждение его объяснений», - резюмировала она.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время