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Фонд социального страхования Украины накопил долг в 1,6 млрд грн выплаты больничных и уже в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Получила объяснение у исполняющего обязанности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергея Нестерова относительно сложившихся обстоятельств с выплатой застрахованным лицам материального обеспечения. Выяснилось, что сегодня задолженность Фонда только по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет 27 календарных дней», - отметила она.

При этом Денисова добавила, что ей также стало известно что, есть угроза того, что в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться. По ее словам, задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения возникла в связи с принятием дефицитного бюджета Фонда на 2019 год.

«С целью проведения детального анализа, безотлагательного принятия мер по разрешению этого проблемного вопроса и предоставления соответствующих рекомендаций правительству, попросила у исполняющего обязанности директора Фонда документальное подтверждение его объяснений», - резюмировала она.
ForUm

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