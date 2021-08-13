Вакцина от коронавируса, которую собирается перепродать Украине Польша, будет с истекающим сроком годности.
Об этом заявил на радио RMF24 заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает УНИАН.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину», - сказал он.
Всего в планах польских властей передать 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca. А первую партию - более 650 тысяч - Украина получит уже в августе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заключил сделку о перепродаже Украине вакцин, которые получила Польша, еще в феврале. Одним из условий договора была перепродажа прививок по себе стоимости.
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