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В Центре православной культуры города Белосток в Польше 10 августа состоялась торжественная церемония международного конкурса фотографий OrthPhoto Awards. В число призеров вошли фотографы из Украины.

Фото: Максим Сидоренко

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, тематика конкурса была посвящена православной вере, Православной Церкви и православной культуре.

В конкурсе приняли участие более 650 фотографов из почти 30 стран мира. Международное жюри в составе 21 человека проанализировало и отобрало лучшие работы во время предварительного онлайн-совещания. В итоге более 4500 фотографий, рассказывающих о Православии в 35 странах, распределили по семи номинациям: места, репортаж, люди, детали, Covid-19, архивное, истории. Победители в каждой категории получили призы.

Фото: Сергей Рыжков

Среди них - трое фотохудожников из Украины: Вячеслав Воробьев занял второе место в номинации «Детали», Сергей Рыжков взял отличительный приз в номинации «Места», Максим Сидоренко - отличительный приз в номинации «Люди».

Фото: Вячеслав Воробьев

Избранные фотографии будут представлены в следующем месяце на выставке в соборе святителя Николая в Белостоке и войдут в фотоальбом «Краски Православия», который в конце 2021 года выпустит Издательский отдел Варшавской Митрополии.

Лучшие работы размещены на сайте международного конкурса OrthPhoto Awards.
ForUm

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