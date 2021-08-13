Верующие Украинской Православной Церкви призвали патриарха Варфоломея лично встретиться и услышать о реальной церковной ситуации в Украине после признания ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие направили официальное письмо Константинопольскому патриарху с требованием личной встречи 21 августа.

«Нам, мирянам Украинской Православной Церкви, известно, что в период с 20 по 24 августа 2021 года Вы планируете находиться в Украине. Мы знаем, что 21 августа запланирована Ваша встреча с председателем Верховной Рады Украины. Мы соберемся под стенами украинского парламента для того, чтобы рассказать Вам правду о том, что в действительности происходит с Православием в Украине. Мы хотим донести до вас информацию о социальной катастрофе, которую принесли действия экс-президента Петра Порошенко на украинскую землю. Ваше решение об удовлетворении просьбы бывшего Президента Украины и предоставления Томоса об автокефалии структуре, именуемой «Православная церковь Украины», привело к настоящим гонениям на нашу каноническую Украинскую Православную Церковь под предстоятельством Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», - обратились инициаторы.

В письме к патриарху Варфоломею верующие подчеркнули, что начиная с конца 2018 года храмы УПЦ страдают от массовых силовых захватов со стороны сторонников ПЦУ, радикальных националистических организаций, священники и миряне УПЦ подвергаются физическому и моральному насилию.

«Мирных переходов», о которых сообщают Вам, было лишь несколько десятков, в то же время сотни церковных общин УПЦ подвергаются рейдерству - у них силой отнимают храмы. Доказательством этого являются десятки уже построенных за прошедшее время новых храмов в селах, где у общин УПЦ рейдеры из ПЦУ отобрали имущество. А еще сотни общин вынуждены проводить свои богослужения в сараях, гаражах и других приспособленных под храм помещениях, а то и просто под открытым небом», - отметили верующие УПЦ.

Миряне призвали патриарха Варфоломея встретиться 21 августа в 09.00 под Верховной Радой, «чтобы донести всю правду и найти выход из той ситуации, в которой оказалась наша Церковь».