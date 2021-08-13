также в разделеРелигия
Известный врач-священник УПЦ рассказал о смысле крестных ходов 7
На Волыни верующие УПЦ за 8 месяцев построили храм вместо захваченного ПЦУ 13
В Одесской области освящен новый храм УПЦ 8
Митрополит УПЦ объяснил, чему учит пример подвига мучеников Маккавеев 9
Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно принимать то, что посылает Господь 9
Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь пострадавшим от лесных пожаров 10
На Донетчине верующие УПЦ почтили чудотворную Мариупольскую икону Божьей Матери 8
В УПЦ опубликовали старинные молитвы во время эпидемий и при угрозе захватов храмов 25
В Киеве 1000 детей со всей Украины приняли участие в VI-м православном фестивале УПЦ «Божьи дети» 9
Одесская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину 68
В Запорожской области освящен новый храм УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира 7
На Ровенщине УПЦ организовала детский фестиваль 7
Митрополит УПЦ объяснил, как незаметно для себя человек может предать Бога 15
Епископ УПЦ рассказал, как уничтожение христианских ценностей разрушает европейское общество 11
На Буковине община УПЦ отметила престольный праздник в храме, построенном вместо захваченного ПЦУ 12
Митрополит Антоний рассказал, как найти настоящего старца 16
На Ровенщине активисты ПЦУ попытались захватить опечатанный храм УПЦ 29
На Кировоградщине местный глава «Свободы» угрожает «мусорной люстрацией» священнику УПЦ 10

В Ровенской области освящен земельный участок для нового храма Украинской Православной Церкви в селе Повча.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения возглавил протоиерей Анатолий Богданов - один из инициаторов строительства.

«Люди собрали немалую сумму денег и приняли решение строиться. Стоял вопрос только о земельном участке. Однако нашелся добрый человек, Николай Морозюк, он и пожертвовал свою землю», - поделился отец Анатолий.

Поддержать религиозную общину села Повча в этот день приехали священники из соседних населенных пунктов.

Верующие отметили, что дом, в котором они были вынуждены молиться после захвата их Свято-Троицкого храма сторонниками ПЦУ, находится в аварийном состоянии. Кроме того, бывшая глава сельского совета забрала документы на церковный дом, и теперь церковная община УПЦ не может подтвердить свое право собственности на помещение, в котором молится.

Уже на следующей неделе в Повче планируют проводить земельные работы и заливать фундамент.

Церковь в честь Святой Троицы в селе Повча забрали в 2019 году. Конфликт вокруг нее длился почти пять лет, пока бывшая глава сельсовета не отобрала ключи у религиозной общины УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
3
Теги