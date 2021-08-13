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В Украине с начала года зафиксировали пять вспышек норовирусной инфекции, которую в народе зовут кишечным гриппом. Заболели 69 человек, из которых 64 – дети, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, в Кривом Роге в детском садике комбинированного типа заболели пятеро детей. Все перенесли болезнь в легкой форме.

В селе Джурин Тернопольской области у 12 воспитанников и двух работников заведения дошкольного образования был лабораторно подтвержден диагноз «острая кишечная инфекция норовирусной этиологии». Источник инфекции установить не удалось. 

В течение марта в Тернополе в двух садиках были зафиксированы вспышки норовирусной болезни. Среди пострадавших двое взрослых и 34 ребенка. 

В начале августа в одном из дошкольных учреждений города зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Лабораторно подтверждены 14 случаев. Проведено эпидемиологическое расследование.  

Как сообщили в ЦОЗ, норовирусная инфекция - острое инфекционное заболевание, которое передается фекально-оральным способом. Болезнь вызывает вирус Норуолк, характеризуется развитием острого гастроэнтерита и обезвоживания. 

Норовирусы вызывают 6-17% случаев острых кишечных инфекций. 

 
ForUm

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