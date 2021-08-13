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Крестные ходы объединяют верующих в соборной молитве и способны изменить духовный мир народов и государств.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Крестный ход - это торжественный церковный ход с большим крестом (от его несения в начале процессии он и получил свое название), иконами, хоругвями и, безусловно, с молитвами к Богу. Эта соборное молитвенное шествие имеет уникальную огромную силу как в жизни каждого ее участника, так и в жизни места, даже целой страны, где он совершается», - объяснил отец Ростислав.

Священник рассказал о прообразах крестных ходов в Священном Писании.

«К прообразам крестных ходов относят ряд описанных в Ветхом Завете историй: это и ход праотцев Адама и Евы Эдемским садом, и движение Ноевого ковчега водами Вселенского потопа, и путь евреев из Египта в Землю Обетованную, и возвращение еврейского народа из Вавилонского плена, и семикратное обнесение ковчегом Завета стен Иерихона, и торжественные переносы Ковчега Завета царями Давидом и Соломоном при участии народа. А в Новом Завете встречаем следующие прообразы хода: это и путь святого семейства в Вифлеем, поклонение волхвов и пастухов, и бегство в Египет, и поход 12-летнего Иисуса в Иерусалимский Храм, и проповедь Пророка и Предтечи Иоанна, и 3-летние странствия Спасителя по Палестине, и Вход Господа в Иерусалим, и Крестный ход Господа на Голгофу, и путь Христа с Клеопой и Лукой в Эммаус, и Вознесение Господне, и миссионерские проповеди апостолов», - напомнил отец Ростислав.

Врач-священник отметил, что со времен императора Константина I Великого, который увидел в небе знамение Креста, и его приказа изготовить для армии хоругви и щиты с изображениями крестов, начинается развитие крестных ходов.

«На территории Руси всегда почитали крестные ходы и ценили их чрезвычайную силу. Преподобный Нестор Летописец упоминает о ходе патриарха Фотия I с ризой Богоматери из Влахернского храма к морю во время нашествия Аскольда и Дира. Интересно, что, как нам известно, массовое крещение киевлян святым равноапостольным князем Владимиром - было не в храме, а на Днепре, именно во время Крестного хода», - подчеркнул Ростислав Валихновский.

Священник рассказал, что крестные ходы традиционно совершаются как в праздники в честь особо почитаемых святых и икон, так и в связи с определенными обстоятельствами - во время природных катаклизмов, паломничеств, с целью миссионерства или с требованием к властям обеспечить свободу вероисповедания.

«Какому бы событию не был посвящен многолюдный крестный ход, о чем свидетельствует история, в ста процентах случаев Промысел Божий осуществлял изменение в духовном мире народа и государства, в котором славилось имя Господне, а его дети никогда не были обижены», - подытожил отец Ростислав.
ForUm

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