В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты, сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, сообщает УНИАН.

Дмитриева задержали 12 августа. Сейчас неизвестно, по какой причине он задержан и где находится.

Этот факт журналистам подтвердила его коллега Татьяна Короткевич, кандидат на президентских выборах 2015 года.

Андрей Дмитриев - белорусский политический и общественный деятель. Набрал на президентских выборах 2020 года 1,21% голосов. После подал в ЦИК жалобу о непризнании выборов и выразил поддержку Светлане Тихановской.