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На Луганщине Украинская Православная Церковь передала благотворительную помощь пострадавшим от пожаров в окрестностях Северодонецка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, погорельцам передали строительные материалы.

Духовенство и волонтеры привезли профнастил и комплектующие для кровли дома, отстроенного после пожара в селе Сиротино.

Как сообщалось ранее, Северодонецкая епархия УПЦ передала медикаменты от Киево-Печерской лавры для инфекционного отделения Белокуракинской больницы и строительные материалы для восстановления домов, пострадавших после пожаров.

 
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