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Верующие Донетчины почтили чудотворную Мариупольскую икону Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии, года в храме святого Александра Невского совершили торжественное соборное богослужение.

После литургии духовенство и верующие совершили крестный ход с почитаемым образом.

Мариупольскую икону Божией Матери, которая прославилась многими чудесами, также называют «Крымской» и «Бахчисарайской». Она явилась в Крыму, и раньше находилась в Успенском скиту, расположенном в горном ущелье на окраине Бахчисарая. В 1778 году икона покинула Крым и была принесена в Мариуполь. Здесь образ разместили в специально построенной для него церкви в честь Успения Богородицы, и здесь он прославился многими чудотворениями: во время эпидемии холеры в 1848 году и во время военных действий в Крымскую кампанию в 1855-м.

В 1887 году святой образ перенесли в каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, где он пребывал в специальном киоте. В 1936-м году храм взорвали, а чудотворную икону и другие церковные ценности вывезли в Киев. С тех пор сведений о местонахождении святыни нет.

Традицию соборного богослужения в день празднования иконы Божией Матери, именуемой Мариупольской, возродили в 2019 году.
ForUm

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