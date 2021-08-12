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В сети доступны тексты старинных молитв во время эпидемий и в случае угрозы захвата храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ, тексты молитвенных последований из Евхологиона 1646 года опубликованы на официальном сайте Синодальной литургической комиссии Украинской Православной Церкви

С полным текстом можно ознакомиться по ссылкам:

молебное пение во время эпидемий

молебное пение в случае угрозы захвата храма.

*** Евхологион 1646 года или «Тре́бник Петра́ Моги́лы» - важнейшая богослужебная книга Православных Церквей византийской традиции, сборник иерейских молитв и иных текстов для священнослужителей. Составлена и издана в 1646 году киевским митрополитом Петром Могилою, с целью очистить церковную обрядность от вкравшихся с Запада погрешностей и заблуждений.

В Требнике собраны молитвы на разные случаи жизни, чинопоследования Таинств и других священнодействий, совершаемых Православной Церковью.
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