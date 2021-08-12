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В результате сильных дождей и наводнений в северных причерноморских провинциях Турции шесть человек погибли, 13 пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN Turk.

Два человека погибли в результате оползня, вызванного подтоплением в провинции Кастамону, еще трех унесло сильным потоком воды.

В районе Улус провинции Бартын, одном из наиболее пострадавших районов, 85-летняя женщина пропала после того, как ее дом был разрушен.

Заместитель министра внутренних дел также подтвердил, что один человек пропал без вести после наводнения и оползней. Наводнение повредило дома и предприятия в Бартыне.

Тринадцать человек пострадали, когда их транспортные средства перевернулись из-за обрушения моста. Их доставили в ближайшие больницы.

Во многих районах прекратилось электроснабжение. В провинции Синоп эвакуировали государственную больницу.

Министерство обороны сообщило, что в регионе находятся военные вертолеты для эвакуации жителей в безопасные районы и больницы.

 
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