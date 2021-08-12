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В Запорожской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного великого князя Владимира в селе Константиновка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, чин освящения храма совершил архиепископ Ефрем.

Иерарху сослужили регент Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп (Линенко), духовенство Бердянской епархии и настоятель храма, благочинный Пологовского округа протоиерей Андрей Столярчук.

На малом входе, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, за усердные труды во благо Святой Церкви протоиерей Андрей был удостоен высокой священнической награды – права совершать Божественную литургию с отверстыми Царскими вратами до молитвы «Отче наш».

На праздничном богослужении присутствовали представители власти, благодетели, прихожане и гости храма.

Архиерей поздравил настоятеля и прихожан с историческим для их села событием и вручил благодетелям и строителям храма церковные награды. Тех, кто оказывал посильную помощь в строительстве и благоукрашении церкви, наградили архиерейскими грамотами.
ForUm

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