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В Ровенской области состоялся фестиваль воскресных школ Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в торжествах приняли участие детские коллективы из Ровенской, Горловской, Сарненской и Хустской епархий.

Фестиваль провели в скиту в честь святой праведной Анны Свято-Николаевского Городокского женского монастыря в селе Онишковцы.

«Церковь существует ради вас, она радуется, что вы переступаете порог храма и дарите возможность таких встреч.  Новая эра началась со встречи Ветхого и Нового Заветов, наша сегодняшняя встреча открывает также маленькую эру!», - обратился к участникам мероприятия епископ Дубенский Пимен.

В концерте приняли участие 20 коллективов из четырёх епархий Украинской Православной Церкви, также на сцене выступил коллектив монахинь-бандуристок из Городокского монастыря.

Завершился фестиваль вручением грамот и сладких подарков всем участникам и традиционной совместной установкой поклонного креста.

 

 
ForUm

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