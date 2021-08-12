также в разделеПроисшествия
Площадь разлива нефти в Черном море оказалась в 400 тысяч раз больше 66
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного 63
На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб пенсионер 14
Оккупанты совершили 16 обстрелов, 1 военный погиб, еще 2 – ранены 25
На Черкасчине пьяный парень сжег флаг Украины 17
В Очакове мужчина нырнул с пирса и сломал шею 18
Умер экс-нардеп Подлесецкий 24
Боевики совершили 9 обстрелов на Донбассе 14
С начала года от укусов змей в Украине пострадал 61 человек 12
На территории ОРДО в колонии убили троих украинцев 92
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина и трое полицейских 16
Из-за непогоды в Украине обесточены 49 населенных пунктов 17
Оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции 11
В Житомире тысячи кубометров нечистот попали в реку 16
В Николаевской области спасатели уничтожили более 400 артснарядов 15
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный 21
Жительница Волынской области заказала убийство бывшего мужа 19
Во Львове сбили водителя электросамоката 18

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.

В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Пески враг обстреливал наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 12 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги