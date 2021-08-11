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Визит Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину 22 августа подтверждает, что без участия президента Владимира Зеленского имеющиеся в Европе вопросы безопасности не решаются. Об этом заявил пресс-секретарь Главы Украинского государства Сергей Никифоров на брифинге в среду в Офисе президента.

«Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска «Северного потока-2» попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», - сообщил пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, глава Украинского государства и канцлер Германии обязательно будут вести речь о ситуации на востоке Украины, и о том, как реанимировать переговоры о прекращении войны на Донбассе.

Также на повестке дня будут двусторонние отношения, ведь Германия является ключевым политическим и экономическим партнером Украины в Европе, в частности в сферах торговли, промышленности и энергетики.

«Потенциал для укрепления этих отношений большой. Говорить будут и об этом», - отметил пресс-секретарь Зеленского.

Никифоров отметил: визит Меркель еще раз доказывает, что «об Украине без Украины - ни слова».

«И что без прямых переговоров с Президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить», - отметил он.

 
ForUm

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