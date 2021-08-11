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Подстраиваясь под тенденции современного мира и предавая свои убеждения, человек постепенно отвергает Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в Телеграм-канале.

«Можно формально идти на соглашательство с этим миром, а в душе оставаться верным Богу и своим собственным убеждениям. Можно не соглашаться с той или иной идеологией, но проводить мероприятия согласно спущенным сверху циркулярам, повторять формально детям в школах или студентам в вузах глупости, написанные в новых учебниках, вести пропаганду новых гендерных и прочих веяний в СМИ, презирая их в душе. Но придёт то время и тот час, когда окажется, что душа отвергнута от Бога, что она уже давно слуга дьявола и орудие его влияния на мир. Так постепенно, незаметно для самого себя, человек предает Господа», - отметил митрополит Лука.

Владыка объяснил, в чем опасность «двойной жизни» христиан, которые одновременно «считая себя верными Богу и сумевшими «обмануть» мир, услышат когда-то от Христа страшные слова: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23).

Архиерей напомнил, что, то, что мы принимаем, казалось бы, формально, постепенно становится реальностью и призвал оставаться верными Богу.

«Никогда наше внешнее поведение (слова, дела, поступки) не должны идти вразрез с нашими внутренними убеждениями», - подытожил митрополит Лука.

 
ForUm

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