Оптовые цены производителей промышленной продукции в июле 2021 года в сравнении с июлем прошлого года выросли на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, за пределы Украины - на 75,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,2%, в том числе в пределах Украины - на 19,9%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 77,7%, в том числе внутри Украины - на 86,6%.