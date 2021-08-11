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Оптовые цены производителей промышленной продукции в июле 2021 года в сравнении с июлем прошлого года выросли на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, за пределы Украины - на 75,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,2%, в том числе в пределах Украины - на 19,9%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 77,7%, в том числе внутри Украины - на 86,6%.

 
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