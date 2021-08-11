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На Буковине, в селе Кальновцы, община Украинской Православной Церкви отметила престольный праздник святого великомученика Пантелеимона в новом храме, который построили после захвата храма активистами ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, участие в празднике приняли священники Черновицко-Буковинской епархии, верующие из соседних сел и Черновцов. В новом храме совершили всенощное бдение и литургию.

«Еще одна буковинская православная община восстанавливает полноценную литургическую жизнь. Православные верующие села Кальновцы после захвата храма сторонниками ПЦУ отстроили новый храм. Христиане - семя земли. От того, что их гонят и презирают - они еще обильнее прорастают новыми добрыми плодами и храмами», - отметили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Верующие прошли прошли крестным ходом с иконой великомученика Пантелеимона вокруг церкви и окропили стены храма святой водой. Настоятель храма в Кальновцах протоиерей Антоний поблагодарил духовенство и верующих за соборную молитву.

Строительные работы в храме еще продолжаются. Возведены стены и установлены купола, но еще предстоит сделать фасадные работы, внутреннюю отделку, расписать и украсить церковь.

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года при содействии местных властей храм в селе Кальновцы был незаконно перерегистирован в пользу ПЦУ.
ForUm

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