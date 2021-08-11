Бритье – это не просто необходимый ежедневный ритуал, это процесс создания своего уникального образа и стиля. Правда, создать хороший образ невозможно без нормального ухода.

Что лучше использовать станок или опасную бритву?

Каждое из этих средств имеет свои плюсы и минусы. Например, многие используют опасную бритву «по привычке». Еще несколько лет назад из ценителей «опасного бритья» большинство были мужчины, которым больше 40 лет. Сейчас постепенно опасная бритва заново набирает популярность.

Среди опасных бритв также есть свои разновидности. Основные группы это:

Со сменным лезвием.

С не съемным лезвием.

Бритье опасной бритвой отлично справляется и с «недельной» щетиной, и легко преодолевает вросшие волоски. Однако, нужно учитывать, что для качественного, и как-бы странно не звучало «безопасного» бритья, необходима сноровка. Изначально может быть дискомфорт и страх, особенно после перехода от обычного станка на опасную бритву.

Она стоит дороже одноразового станка, и приобретается на десятилетия, поэтому очень часто заказывают именные или особые бритвы. Любители такого бритья часто имеют не одну опасную бритву, а несколько, как элемент коллекции или декора, поэтому это может стать хорошим подарком.

Бритье опасной бритвой более безопасное так как требуется меньше раз проводить бритвой по коже, это не травмирует кожу и, как правило, не вызывает раздражения.

Какие достоинства станка для бритья?

Станок для бритья также имеет ряд своих преимуществ перед опасной бритвой. Из-за современного ритма жизни использование станка стало очень удобным. Ежедневное бритье занимает примерно 10 минут. И это можно делать где удобно.

Если качество бритья станком снизилось, тогда просто покупается другой станок и никаких вопросов и головной боли. Нет проблемы с тем, что забыли бритву во время поездки, ведь одноразовую бритву можно купить в любом магазине.

Из-за конструкции станка, шансы порезов сведены к нулю. Это существенно упрощает и ускоряет процесс удаления щетины.

Станки для бритья бывают одноразовые и многоразовые. За одноразовые нет смысла вести разговор. После первого использования он просто выбрасывается и все. Многоразовые требуют или замены кассеты, или замены лезвия. Наиболее популярны те, что имеют сменные кассеты.

Использовать станок можно с любыми средствами для бритья. Для уменьшения раздражения после бритья используйте несколько простых правил. Бриться лучше всего после ванны или горячего/теплого душа. Если нет времени, тогда хотя бы нанесите на кожу лица немного теплой воды и вытрите мягким полотенцем. После бритья используйте качественные лосьоны или гели, которые всегда можно купить на сайте Barbercompany.

Если Вы привыкли бриться ежедневно, но по каким-либо причинам пропустили пару дней – не стоит сразу сбривать «под чистую». Лучше побриться два раза. Это будет менее травмирующая процедура для кожи.