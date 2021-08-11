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Старчество - это духовный подвиг, к которому Господь призывает только самых смиренных и кротких.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Не так давно Церковь запретила в служении ряд священников, которых почитатели считали «старцами». Не вдаваясь в подробности каждого из этих дел, хотелось бы поговорить о том, как же отличить настоящего старца от самозванца. Цель любого настоящего духовника — вести людей ко Христу, а не к себе самому, создавая вокруг себя секту поклонников», - отметил владыка.

По его словам, «настоящий старец никогда не насилует волю того, кто обратился к нему за духовным советом. Духовный совет, это именно совет, а не приказ».

Митрополит Антоний отметил, что настоящий старец, особенно в сане схимника контактирует с «внешними» людьми только по мере необходимости и уж точно не устраивает публичных скандалов, не лезет в политику и не осуждает священноначалие.

«Трудно себе представить, как, например, Оптинские старцы скандалят, трубят о недостатках ближних, клеймят кого-либо. Настоящий старец никогда не оскорбляет священноначалие своей Церкви, соблюдает церковную присягу и послушание», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он объяснил, с чем связано появление лжестарцев.

«Церковь начала возрождаться 30 лет назад. С точки зрения обывателя - это значительный период, а для истории - слишком малый. Нельзя за такой короткий срок решить проблемы, которые требуют более длительного времени. Нельзя воспитать старцев на скорую руку.

Смирение - это тяжелый каждодневный труд на протяжении многих лет, без выходных и наград, о котором знает только сам человек и Господь Бог», - заключил митрополит Антоний.

 
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