также в разделеРелигия
На Ровенщине активисты ПЦУ попытались захватить опечатанный храм УПЦ 6
На Винничине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в Иосафатову долину 6
На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля 8
В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты 7
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими 10
В Церкви объяснили, почему верующие УПЦ против приезда патриарха Варфоломея 14
Епископ УПЦ рассказал, как Крестный ход объединил украинский народ 15
Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов 11
Митрополит Антоний считает, что в мире создается «неоправославие», чуждое учению Церкви 9
На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ 6
В Запорожской области УПЦ проводит флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину 21
На Ровенщине освящен храм УПЦ после реконструкции 31
В Киево-Печерской лавре 14 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас» 25
На Луганщине УПЦ передала медикам оборудование стоимостью около 200 тыс грн 11
В Одессе УПЦ подарила автомобиль многодетной семье волонтеров 15
В Луцке тысячи верующие УПЦ прошли крестным ходом со святынями 14
Митрополит Антоний рассказал, чем отличаются святые-целители от волшебников 11
В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети» 31

В Кировоградской области глава отделения партии «Свобода» в Новомиргороде Вадим Батий угрожает священнику Украинской Православной Церкви Ярославу Кушнируку физической расправой и «мусорной люстрацией», а также призывает уволить священника с должности учителя истории в школе.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом протоиерей Ярослав Кушнирук заявил в видеообращении.

На своей странице в Фейсбук Вадим Батий опубликовал фейковое видео, в котором провокатор выдает себя за монаха Почаевской лавры и признается в своей любви к России и ненависти к Украине. Под этим постом Батий написал: «Вот что нужно знать про московскую церковь! А у нас московский поп преподает историю в школе!».

«Я единственный учитель истории, который имеет священнический сан. Я не хотел выносить этот вопрос на все общество. Поэтому написал личные сообщения господину Вадиму, в которых обосновал свою позицию и попросил предоставить факты моей деструктивной антиукраинской деятельности или агитационной практики в школе», - рассказал священник.

Вместо объяснений Вадим Батий на следующий день пошел к главе ОТГ и потребовал, чтобы священника уволили из школы.

«Когда все это не увенчалось успехом, 9 августа около 12. 00 дня он встретил меня в центре города, возле дома РГА, и начал давить на меня психологически. Затем начались угрозы физической расправы, если я не уволюсь из школы и намеки на так называемую «мусорную люстрацию», - поделился священник.

Отец Ярослав официально заявил, что таким образом господином Батий «оказывается дискриминационное давление из-за религиозной принадлежности, что является прямым нарушением Конституции Украины, ст. 35, которая гласит, что «каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания» », потому что по сути единственная вина, которую инкриминирует «свободовец» «заключается лишь в том, что я - священник Украинской Православной Церкви».

Протоиерей Ярослав подчеркнул, что стремится защитить свои конституционные права и остается верным Украинской Православной Церкви и Предстоятелю.

«Если я сегодня буду молчать, то такие люди завтра придут и потребуют уволить врачей, руководителей различных учреждений, продавщиц и водителей с их должностей только за то, что они являются прихожанами Украинской Православной Церкви. Я не боюсь за свою жизнь, но боюсь за свою трехлетнего ребенка, который был в машине в момент угроз со стороны господина Батия. Я боюсь, что завтра детей других священнослужителей будут унижать, как это было в коммунистические времена, только за то, что они - дети священников УПЦ. Я боюсь, что завтра в нашу мирную Новомиргородскую общину посеют огонь раздора, который к сожалению сегодня уже пылает в отдельных областях Украины, с захватами храмов, избиением священников и прихожан, агрессией, ненавистью, раздорами и разделением», - обратился священник.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги