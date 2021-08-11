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За прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

У Нью-Йорка враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Екатериновка российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования РФ дважды обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 11 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Боевых потерь среди наших защитников нет.
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