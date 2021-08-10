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В Луганской области Северодонецкая епархия Украинской Православной Церкви передала Сватовской областной больнице по оказанию психиатрической помощи дорогостоящий прибор для проведения анализа крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, автоматический гематологический анализатор «LabAnalyt –3000 Plus» медикам передал епископ Иринарх.

Владыка рассказал про благотворительную акцию УПЦ «Блаженни милостивии», в ходе которой идет сбор пожертвований для тяжелобольных детей и малообеспеченных семей.

«Акция проходит в дни Великого поста в храмах и монастырях Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви. Пожертвования направляются на приобретение медоборудования или адресную помощь больным детям и малообеспеченным семьям. В рамках сбора было собрано 192 тысячи гривен, что позволило приобрести гематологический анализатор», - рассказал владыка Иринарх.

Как сообщалось ранее, Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала средства на ремонт дома и автомобиль многодетной семье волонтеров благотворительного проекта «Добро объединяет».
ForUm

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