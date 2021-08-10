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Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала средства на ремонт дома и автомобиль многодетной семье волонтеров благотворительного проекта «Добро объединяет».

Фото: скрин видео Одесской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, Ирина Семкина-Мецкер - мама девяти детей, на днях ожидает появления на свет еще одного ребенка, и одна из самых активных волонтеров благотворительного епархиального проекта «Добро объединяет».

Архиерей встретился с семьей волонтеров и освятил подаренный им автомобиль.

«У нас сегодня большая радость, что вы получили машину для всей вашей большой семьи, чтобы вы могли поехать куда-то все вместе отдыхать, в гости съездить, в магазин закупить продукты для вашей большой семьи», - сказал митрополит Агафангел.

По словам волонтера и многодетной мамы Ирины Семкиной-Мецкер, автомобиль даст возможность реализовывать благотворительные проекты.

 

«Теперь у нас есть не только счастливая семья, у нас есть дом и транспорт... Спасибо, что Господь привел меня в проект «Добро объединяет». Обещаем, что и дальше будем стараться помогать людям, и эта машина принесет радость не только нашей семье, но еще и людям вокруг, в трудную минуту мы обязательно на ней будем помогать, чтобы показывать пример другим, что всех нас объединяет наше добро», - отметила Ирина.

Как сообщалось ранее, в Одессе открыли Аллею верности, любви и примирения.
ForUm

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