Александр Лукашенко пообещал не участвовать в будущих выборах президента Беларуси и никого на них не «проталкивать», сообщает Белта.

«Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя», - сказал Лукашенко.

Он сказал, что «будет пять человек». «Я изучу биографии, если их знать не буду, а я точно их буду знать», - добавил глава государства.

«Я про всех все расскажу. Вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы. Все будет на равных. Но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди», - отметил Лукашенко.

По его словам, за время, прошедшее после выборов, подходящие кандидатуры «выкристаллизовались».

«Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли», - сказал Лукашенко и уточнил, что похожи они своей преданностью.

«Они надежные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство, за них проголосует», - подчеркнул Лукашенко.