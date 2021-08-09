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В церковном уставе нет строгого предписания называть детей исключительно именами тех святых, чья память празднуется в день рождения ребенка.

Фото: Из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Такая практика – это дело сугубо личного благочестия родителей. И связана она, скорее всего, с тем, что родители в момент появления на свет новой жизни особо молятся именно тем святым, в день памяти которых происходят роды», — объяснил он.

Преподаватель КДАиС подчеркнул, что если родители хотят назвать ребенка таким именем, которое им очень нравится, но при этом память святого, носящего такое имя, совершается не в ближайшее время, в этом нет ничего предосудительного.

«Главное, чтобы и родители, и в будущем – сам ребенок, не забывали молиться тому святому или святой, имя которых они избрали для своего ребенка», — заключил Андрей Музольф. 
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