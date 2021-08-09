В Черкассах Украинская Православная Церковь презентовала книгу, посвященную 255-летию подвига святого Даниила Млиевского.

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, в издание вошли произведения местных краеведов, учителей, учащихся школ.

«История Черкассщины, ее духовное наследие, уходит в глубокую древность, тесно связана с событиями прошлого нашего народа. Именно наш край был одним из тех мест, где активно велась борьба против принудительного насаждения католицизма. Наши славные предки мужественно, не щадя собственной жизни, отстаивали свою православную веру, защищали Божью Истину и святые храмы от осквернения и уничтожения. Именно в те годы претерпел мученическую кончину наш славный земляк - святой мученик Даниил Млиевский (Кушнир)», - отметил архиепископ Феодосий.

*** Мученик Даниил в 1776 году был старостой Успенского храма в городке Млиев. Желая вернуться в Православие, прихожане церкви предложили своему священнику отречься от унии. Получив отказ, они спрятали священнические облачения, книги и сосуды. А Даниилу поручили снять с престола Дарохранительницу.

Вскоре униатский священник Василий Гдышицкий обвинил Даниила в святотатстве. Праведника арестовали. Спустя несколько месяцев исповеднику сожгли обе руки, а затем обезглавили.

Голову казнённого мученика православные обрели и отправили в Переяслав, где её торжественно похоронили в кафедральном соборе Вознесенского монастыря.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 марта 1994 года мученик Даниил был причислен к лику местночтимых святых Черкасской епархии.

30 ноября 2017 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви благословил общецерковное почитание мученика Даниила Черкасского.