В Запорожской области в Энергодаре появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Луки Крымского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, чин на основание храма совершил митрополит Лука.

«Храм для верующего человека - это то место, где почивает благодать Божья. Это не только дом Божий, но и наш с вами дом, куда мы будем спешить со своими радостями и своими печалями. Здесь мы будем находить и исцеление, и радость, и утешение. Здесь мы сможем все рассказать Господу и получить от Него великую милость, получить благодать. И чем больше будет храмов на нашей земле, тем спокойнее и мирнее будет наша жизнь. Будем же спешить в наши храмы и наполнять их своими детьми. Будем учить их и становиться для них примером. Будем делать всё, чтобы они подражали нам так, как мы подражаем Господу», - пожелал митрополит Лука.

По словам владыки, создание храма «будет объединять не только нынешнее поколение православных людей, но и тех, кто будет жить на этой земле через многие сотни лет».

Как сообщалось ранее, в Нежинской епархии освятили Никольский храм Свято-Николаевского Пустынно-Рыхловского женского монастыря УПЦ.