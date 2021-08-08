Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк оценил выступление Александра Хижняка на Олимпиаде в Токио, где украинец уступил в финале.

«Всего 20 секунд отделяло Хижняка от золотой медали Олимпиады. Он шел к этому всю свою зрелую жизнь в олимпийском боксе. Пытался это сделать, прошел все отборочные баталии, через коронавирус. Не было понятно, состоится ли вообще Олимпиада.

Можно много анализировать о причинах поражения. Ее сейчас анализируют многие - и эксперты, и псевдоэксперты. Но факт есть фактом и в финале ему не покорилась эта награда».

Красюк оценил действия арбитра, который зафиксировал нокаут.

«Анализировать действия рефери не очень благодарное дело. Решение рефери есть окончательным и не подляжет оспариванию. На Олимпиаде единственный человек, который решает все в ринге – рефери. И его решение не подлежит оспариванию. Если бы так попал Хижняк и рефери не разрешил бы бразильцу продолжать бой, мы бы даже это не обговаривали».

Функционер признался, что компания хочет предложить боксеру контракт.

«Несколько лет назад мы общались с ним по поводу перехода в профи с возможностью по-прежнему боксировать в любителях. Еще тогда я предлагал ему условия, как чемпиону Олимпиады вне зависимости от того, станет он им или нет.

Сейчас мое предложение не меняется. Я ему предложу те же условия, как чемпиону Олимпиады. У меня есть понимание, как его вести и привести к титулу чемпиона мира за достаточно короткий срок», - сказал Красюк в интервью UA:Перший.

Ранее Хижняк прокомментировал свое поражение в финале, которое стало для него первым за пять лет.