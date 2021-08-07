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Госдеп США объявил о добавлении пяти предполагаемых исламистских боевиков в свой список особо опасных глобальных террористов. Белый дом будет требовать блокирования любых прав или интересов в американской собственности, которой могут владеть боевики, пишет Reuters.

Также санкции США будут наложены на отдельных лиц или иностранные финансовые учреждения, участвовавшие в определенных сделках с этими людьми.

В "черный список" попал старший военный командующий филиала Исламского государства в Мозамбике Бономада Мачуде Омар. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Омар возглавил группу экстремистов, убивших десятки человек в результате нападения на мозамбикский город Пальма в марте этого года.

Помимо Омара, в список вснесены: Сиданг Хитта и Салем ульд аль-Хасан, старшие руководители базирующейся в Мали организации Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, связанной с Аль-Каидой, Али Мохамед Раге и Абдикадыр Мохамед Абдикадыр - лидеры группировки Аш-Шабааб.
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