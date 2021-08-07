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Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований. Организаторы в Кропивницком создали фиктивную инвестиционную компанию и действовали под ее прикрытием, сообщает пресс-служба СБУ.

«По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр», - говорится в сообщении.

Так, операторы компании звонили украинцам с предложением инвестировать деньги в акции известных компаний. При этом гражданам обещали быстрые сверхприбыли.

Согласившиеся принять участие в инвестировании клиенты переводили денежные средства на оформленные на подставных лиц счета.

Потом организаторы выводили деньги через запрещенные в Украине российские платежные системы и легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.

По месту жительства организаторов схемы и в офисе прошли обыски, во время которых были обнаружены компьютерная техника, образцы программного обеспечения, средства связи, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Следствие продолжается.
ForUm

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