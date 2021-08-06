Сотрудники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки. Организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Расследование в указанном уголовном производстве состоялось в сотрудничестве с Посольством США в Украине и правоохранительными органами США.

По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина Америки по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине.

Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в 45 тыс. долларов США.

При этом убийство должно быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине и это обеспечило бы ему алиби.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - 20 тыс. долларов США. Еще 25 тыс. долларов США заказчик должен передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику.

Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме 25 тыс. долларов США.

Проводятся обыски по месту жительства и в авто задержанных, а также в возможных соучастников, причастность которых еще проверяется.

В свою очередь правоохранительные органы США, по сообщению ГБР, приняли меры на территории Соединенных Штатов, благодаря которым удалось зафиксировать противоправную деятельность указанной группы лиц.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос сообщения задержанным лицам о подозрении, а именно:

заказчику в организации законченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

соучастнику в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.