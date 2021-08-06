Документы, дающие право на длительное пребывание в Польше, имеют 500 тысяч иностранцев, из них – 55% или 277 тысяч составляют граждане Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио.

Информация, предоставленная Управлением по делам иностранцев, показывает, что хотя большинство иностранцев, имеющих документы на длительное пребывание в Польше, являются гражданами Украины, все чаще в стране поселяются белорусы. В Польшу иммигрируют в основном молодые люди в связи с желанием работать.

«Из 500 тысяч иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, самые большие группы составляют граждане: Украины - 277 тысяч человек, Беларуси - 34 тысячи, Германии - 20 тысяч, России - 13 тысяч, Вьетнама - 11 тысяч, Индии - 10,5 тысячи, Грузии - 9 тысяч, Италии - 8,5 тысячи, Китая - 6,5 тысячи и Великобритании - 6,5 тысячи», - сообщил Дудзяк.

Он добавил, что за первое полугодие этого года число иностранцев с видом на жительство выросло почти на 42 тысячи человек. Наибольший прирост среди иностранцев, поселившихся в Польше, как отметило Управление по делам иностранцев, касался граждан: Украины - на 31,5 тысячи человек, Беларуси - на 4,4 тысячи человек, Грузии - на 1 тысячу человек, Молдовы - на 900 человек и Индии - на 700 человек.

«Иностранцы предпочитают селиться в регионах с большими городскими центрами, которые предлагают возможности работы или учебы. Наиболее популярны такие воеводства: Мазовецкое - 132 тысячи человек, Малопольское - 60 тысяч, Великопольское - 46,5 тысячи, Нижнесилезское - 40,5 тысячи и Силезское - 31 тысяча, - следует из информации от Управления по делам иностранцев.

Как отмечается, почти 70% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, - это лица в возрасте до 40 лет. Не более 25% - это люди в возрастной группе 40-59 лет.

«Большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на 3 года. Сейчас 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, зарегистрировавшие свое пребывание», - сообщило Управление по делам иностранцев.