также в разделеОбщество
МИД дал рекомендации украинцам в связи с масштабными пожарами в Греции и Северной Македонии
В Украине усилили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых 5
ВСП прекратил рассмотрение дисциплинарных дел 9
Украинского военного уличили в сборе разведданных для РФ 12
На вокзале в Киеве задержали экс-чиновника Укрзализныци, присвоившего миллион 11
СБУ заблокировала ночью на Харьковщине автобусы «Нацкорпуса», следовавшие в Киев 30
MIND.UA програв черговий суд Альоні Шевцовій 12
«Дия» получила две престижные награды 13
В Украине запретили продавать лекарства детям 11
Полиция ликвидировала банду, похищавшую нефтепродукты из трубопроводов в трех областях Украины 12
Школе в Краматорске присвоили имя убитого боевиками Степана Чубенко 16
Двое украинцев наладили схему оздоровления боевиков и военных РФ в Крыму 16
Прохлада ненадолго – в Украину скоро снова +35С 19
Странное письмо от СБУ: Сытник рассказал, как НАБУ узнало, где Чаус 49
Радуцкий: Delta может вызвать всплеск коронавируса в Украине через две недели 39
В оккупированном Крыму появились надписи в поддержку Крымской платформы 31
Новая волна COVID: Минздрав рассматривает три сценария 28
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, применив тяжелую артиллерию 6

Документы, дающие право на длительное пребывание в Польше, имеют 500 тысяч иностранцев, из них – 55% или 277 тысяч составляют граждане Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает Польское радио.

Информация, предоставленная Управлением по делам иностранцев, показывает, что хотя большинство иностранцев, имеющих документы на длительное пребывание в Польше, являются гражданами Украины, все чаще в стране поселяются белорусы. В Польшу иммигрируют в основном молодые люди в связи с желанием работать.

«Из 500 тысяч иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, самые большие группы составляют граждане: Украины - 277 тысяч человек, Беларуси - 34 тысячи, Германии - 20 тысяч, России - 13 тысяч, Вьетнама - 11 тысяч, Индии - 10,5 тысячи, Грузии - 9 тысяч, Италии - 8,5 тысячи, Китая - 6,5 тысячи и Великобритании - 6,5 тысячи», - сообщил Дудзяк.

Он добавил, что за первое полугодие этого года число иностранцев с видом на жительство выросло почти на 42 тысячи человек. Наибольший прирост среди иностранцев, поселившихся в Польше, как отметило Управление по делам иностранцев, касался граждан: Украины - на 31,5 тысячи человек, Беларуси - на 4,4 тысячи человек, Грузии - на 1 тысячу человек, Молдовы - на 900 человек и Индии - на 700 человек.

 «Иностранцы предпочитают селиться в регионах с большими городскими центрами, которые предлагают возможности работы или учебы. Наиболее популярны такие воеводства: Мазовецкое - 132 тысячи человек, Малопольское - 60 тысяч, Великопольское - 46,5 тысячи, Нижнесилезское - 40,5 тысячи и Силезское - 31 тысяча, - следует из информации от Управления по делам иностранцев.

Как отмечается, почти 70% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, - это лица в возрасте до 40 лет. Не более 25% - это люди в возрастной группе 40-59 лет.

 «Большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на 3 года. Сейчас 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, зарегистрировавшие свое пребывание», - сообщило Управление по делам иностранцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
10
Теги