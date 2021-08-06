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В Одесской области три крестных хода одновременно пришли в Александровский женский монастырь в честь Рождества Богородицы.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, ежегодный бессарабский крестный ход приурочен к празднованию чуда явления Божией Матери на месте будущего монастыря возле села Александровка 4 августа 1924 года.

В Александровский женский монастырь пришли верующие УПЦ из трех направлений: из Болграда (протяженностью 50 км), из Арциза (30 км) и из Тарутино (100 км). Традиция идти с молитвой в монастырь началась с 2009 года.

«Данный Крестный ход с иконами Божией Матери прообразует собой незримое шествие Самой Пресвятой Девы, благословляющей поля на плодородие и людей нашего края на добрые дела и христианскую жизнь», – отметили в епархии.

В этом году в шествии участвовали паломники из Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Измаильского районов, а также паломники из города Одессы. 

В день праздника в обители епископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию. 
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