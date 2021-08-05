Через три недели после разрушительного наводнения в Германии 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека, заявил в четверг, 5 августа, представитель полиции города Кобленц. О новых погибших в регионе больше не сообщают, передает DW.

«Все вместе работают над тем, чтобы служить населению, помогать ему, обеспечивать населению поставки, восстанавливать разрушенную инфраструктуру», - сказал президент центрального органа управления земли Рейнланд-Пфальц Томас Линнертц (Thomas Linnertz). Он отверг критику в адрес работы кризисного штаба, которая звучала раньше.

Напомним, сильные ливни три недели назад вызвали наводнения в реках в немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Это повлекло за собой масштабные разрушения зданий, мостов, дорог и других объектов инфраструктуры. В Северном Рейн-Вестфалии погибли 47 человек, общее же количество жертв в обоих землях сейчас составляет 188. Наводнения, по предварительным подсчетам, вызвали миллиардные убытки.