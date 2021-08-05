На Арабатской Стрелке в одном из водоемов, образовавшимся на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталия Байдарова.

«Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера», - рассказал Байдаров.

По его словам, место, где видели крокодила - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров.

Когда крокодила вытащили, оказалось, что животное мертво, причину его гибели определять ветеринары.