Специалисты прогнозируют, что зима 2021-2022 будет очень суровой и лютой, и минусовая температура начнется уже с середины ноября, стоит ожидать снегопады, морозы и гололедицу. Чтобы не стать заложником погодных условий, нужно покупать резину заблаговременно. Именно поэтому в «Эпицентре» уже можно купить зимние шины 2021 по доступной цене.

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Не зря говорят, что снежная дорога – это еще то испытание и для водителей новичков и для шоферов со стажем. Многие думают, что разница между летними и зимними покрышками небольшая, другие вовсе ее не замечают, но она есть и довольно существенна. Использовать колеса нужно по сезону, прежде всего для безопасности и комфорта. «Эпицентр» уже получил новую партию зимней резины, которая:

обеспечивает максимальное сцепление с дорогой на снежном или ледяном покрове;

имеет грубый рисунок протектора, а также глубокие и широкие каналы для максимального отвода воды и предотвращения аквапланирования;

содержит шипы в своей конструкции, ведь «шипучки» лучше тормозят на снегу, тормозной путь может отличаться даже в 7-11 метров. Также они имеют большую производительность на укутанном, рыхлом снегу, но если говорить о минусах, то у них высокий уровень шума.

Летнюю покрышку можно использовать только при плюсовой температуре, если температура опускается ниже – нужно сразу же переобуть своего «железного друга» чтобы не подвергать опасности ни себя ни других участников дорожного движения.

Также в продаже есть всесезонные модели, но статистика показывает, что такой вариант выбирают всего 22 % украинцев.

Лучшим периодом для покупки зимней резины считается конец лета – начало осени. В это время еще не начался ажиотаж на этот товар и нужный размер точно присутствует на складе. Несмотря на то, что резина есть в наличии круглый год, приобретая в «Эпицентре» заранее, можно точно поймать выгодное предложение или скидку. Более того, если вы авторизованный пользователь на сайте, то у вас есть возможность еще и получить крутой кэшбэк на свою карту «Выгода», размер которого можно посмотреть в личном кабинете, иногда он достигает даже 10-15% на автотовары.

Но перед тем, как покупать, нужно точно определиться с желаемыми характеристиками и размером.

В этом году «Эпицентр» начал сотрудничество еще с несколькими новыми поставщиками, поэтому выбор товаров настолько разнообразен, что может понадобиться функция сравнения товаров. Особой популярностью на сайте пользуются бренды: Premiorri, Rosava, Nokian, Hankook, Michelin и Estrada. В этом списке присутствуют, как бюджетные шины, так и более премиальные варианты. Ну а если говорить о том, как часто украинцы меняют покрышки на своем авто, то это все очень индивидуально и зависит от стиля вождения и дорожного покрытия. Кто-то на одном комплекте зимней резины может прокататься около трех сезонов, а кому-то и на один не хватит.

Выбирайте качественные шины и покупайте только в проверенных интернет-магазинах, например в «Эпицентр». Доверие, повторные заказы покупателей и многолетное сотрудничество с партнерами подтверждает качество и ответственность в работе.