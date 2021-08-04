Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому получить разрешительные документы для ведения предпринимательской деятельности можно будет в одном «окне» через портал «Дия». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 4 августа.

Он отметил, что сейчас для полноценной работы бизнеса необходимо пройти ряд инстанций и получить различные разрешительные документы. Такие вещи, по его словам, затрудняют работу тысячам предпринимателей. Чтобы упростить прохождение процедур, Кабинет Министров поддержал решение о порядке предоставления комплексной электронной услуги «е-Предприниматель».

«Благодаря этому на Портале «Дия» можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация СПД, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС), или получить различного рода лицензии. Например, на розничную или оптовую торговлю товарами», - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, вводить соответствующий экспериментальный проект планируется в течение 2 лет.

Премьер-министр подчеркнул, что именно благодаря цифровым услугам уменьшается время и ресурсы, которые бизнес тратит на взаимодействие с государством.

«Правительство имеет системную дорожную карту по дерегуляции, чтобы Украина могла попасть в ТОП-30 рейтинга Doing Business. Конечно, этот рейтинг не является самоцелью, но он демонстрирует правильный вектор и динамику движения по упрощению работы для бизнеса. Государственная регуляторная служба должна в этом процессе играть одну из главных ролей на всех этапах работы», - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство передает Государственной регуляторной службе полномочия по мониторингу выполнения правительственного плана по дерегуляции предпринимательской деятельности.